Вратарь сборной Исландии назвал великим моментом отбитый пенальти в игре ЧМ с аргентинцами

Встреча между сборными Аргентины и Исландии прошла в пятницу в Москве на стадионе "Спартак" и завершилась со счетом 1:1

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Вратарь сборной Исландии по футболу Ханнес Халльдоурссон назвал великим моментом отбитый им пенальти в матче группового этапа чемпионата мира с командой Аргентины. Об этом он сообщил на послематчевой пресс-конференции.

Встреча между сборными Аргентины и Исландии прошла в субботу в Москве на стадионе "Спартак" и завершилась со счетом 1:1. Данный матч стал первым в истории сборной Исландии в рамках финальных этапов чемпионата мира. На 63-й минуте матча Халльдоурссон отбил 11-метровый удар от капитана аргентинской команды Лионеля Месси, по итогам встречи исландский голкипер был признан лучшим игроком матча.

"Для меня, как вратаря, выступать за Исландию в первом матче на ЧМ и взять пенальти - это великий момент, - сказал Халльдоурссон. - Невероятно, что я смог отбить удар, это был очень важный момент для нас, так как этот эпизод помог нам удержать ничью".

Также голкипер сообщил, что перед вылетом в Москву готовился к пенальти в исполнении Месси. "Да, мы готовились к пенальти, отрабатывали, но все равно это тяжело предугадать, - сказал вратарь. - Дома я смотрел, как Месси исполняет пенальти, видел несколько последних видео".

В следующем матче группы D исландцы 22 июня сыграют в Волгограде со сборной Нигерии.