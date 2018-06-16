Марсело назвал Роналду лучшим футболистом ЧМ-2018 в настоящий момент

Португальский нападающий забил три мяча в матче против испанской сборной (3:3)

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июня. /ТАСС/. Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду пока является лучшим футболистом чемпионата мира. Об этом сообщил во время пресс- конференции на стадионе "Ростов-Арена" защитник сборной Бразилии Марсело.

"Я думаю, что Роналду действительно лучший. Я видел, как он вчера играл", - сказал Марсело.

Роналду в матче с командой Испании (3:3) забил все три мяча у португальцев.

Бразильская команда на чемпионате мира в группе E сыграет с командой Швейцарии 17 июня в Ростове-на-Дону. Кроме сборной Швейцарии, бразильцы встретятся с командами Коста-Рики (22 июня, Санкт-Петербург) и Сербии (27 июня, Москва, стадион "Спартак").

В Ростове-на-Дону состоятся пять матчей чемпионата мира: четыре игры группового этапа и одна встреча 1/8 финала. На групповом этапе на "Ростов-Арене" сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня). 2 июля в городе пройдет матч 1/8 финала.