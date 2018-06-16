Футболисту сборной Бразилии Марсело понравился Ростов- на-Дону

В Ростове-на-Дону 17 июня пройдет матч между сборными Бразилии и Швейцарии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июня. /ТАСС/. Защитнику сборной Бразилии по футболу Марсело понравился Ростов-на-Дону, где команде предстоит провести матч группового этапа чемпионата мира с командой Швейцарии. Об этом он рассказал журналистам.

Матч между сборными Бразилии и Швейцарии пройдет 17 июня и начнется в 21:00 мск.

"Нам нужно знать, где мы будем пребывать, проживать. Мне показалось все очень приятным, нас очень хорошо приняли в гостинице, отличная тренировочная площадка, инфраструктура очень хорошая", - сказал он на пресс- коференции в Ростове-на-Дону.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Ростове-на-Дону состоятся пять матчей: Бразилия - Швейцария (17 июня), Уругвай - Саудовская Аравии (20 июня), Южная Корея - Мексика (23 июня), Исландия - Хорватии (26 июня), 2 июля в городе пройдет матч 1/8 финала.