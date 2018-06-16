Тренер: недостаток креатива в атаке аргентинцев привел к ничьей в матче ЧМ с исландцами

Встреча между сборными Аргентины и Исландии прошла в пятницу в Москве на стадионе "Спартак" и завершилась со счетом 1:1

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Сборная Аргентины по футболу упустила победу в матче группового этапа чемпионата мира с командой Исландии из-за низкого уровня креатива в атаке. Об этом на пресс-конференции по итогам матча сообщил главный тренер аргентинской сборной Хорхе Сампаоли.

Встреча между сборными Аргентины и Исландии прошла в субботу в Москве на стадионе "Спартак" и завершилась со счетом 1:1.

"Мы всегда нацелены на победу, поэтому результатом разочарованы, - сказал Сампаоли. - Мы приехали весьма мотивированными, хотели победить, у соперника очень серьезная оборона, а нам не удалось использовать преимущество во владении мячом, но мы только начинаем, мы извлечем уроки, может быть, нам надо было быть более креативными в первом тайме. Мы медленно работали левом флангом, медленно двигали мяч, тогда мы смогли бы создать больше моментов".

Также Сампаоли прокомментировал игру капитана команды Лионеля Месси, который на 63-й минуте не реализовал пенальти. "Пенальти - это всегда возможность, шанс, что касается сегодняшнего матча, то мы, конечно, рассчитывали, что пенальти будет реализован, и мы победим, - отметил специалист. - Сложно оценить игру Месси, потому что матч был тяжелый, исландцы играли от обороны, но мы делали все для победы, а дальше будем анализировать то, как выступил каждый игрок. Я хорошо знаю Лео, он всегда нацелен на победу".

В следующем матче группы D сборная Аргентины 21 июня сыграет с хорватами в Нижнем Новгороде. Исландцы днем позже в Волгограде встретятся с нигерийцами.