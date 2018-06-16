Кержаков: исландцы не дали развернуться Месси в матче группового этапа ЧМ по футболу

Матч сборных Аргентины и Исландии, прошедший в субботу в Москве на стадионе "Спартак", завершился со счетом 1:1

МОСКВА, 16 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Игроки сборной Исландии по футболу не дали развернуться команде Аргентины и главным образом ее капитану Лионелю Месси в матче группового этапа чемпионата мира. Таким мнением с ТАСС поделился лучший бомбардир сборной России по футболу, старший тренер юношеской национальной команды до 17 лет Александр Кержаков.

Матч сборных Аргентины и Исландии, прошедший в субботу в Москве на стадионе "Спартак", завершился со счетом 1:1. Лучшим игроком встречи стал 34-летний вратарь исландцев Ханнес Халльдоурссон, совершивший шесть спасений. Он отбил удар с пенальти в исполнении Месси.

"Вряд ли кто-то ожидал, что этот матч завершится со счетом 1:1, но исландцы показали себя очень организованной командой, хорошо играли в обороне, не дали развернуться сопернику и главным образом Месси. Ведь каждая атака аргентинцев шла через него. Месси не забил пенальти, в этом большая заслуга вратаря исландцев, он объективно стал сегодня лучшим игроком матча", - сказал Кержаков.

По его мнению, исландцы не испытывали проблем, хотя дебютировали на чемпионатах мира. "Думаю, исландцы не волновались, иначе бы вряд ли у них так хорошо получилось выполнять установку перед игрой", - рассказал он.

Следующий матч сборная Исландии проведет 22 июня против команды Нигерии в Волгограде, аргентинцы сыграют с хорватами 21 июня в Нижнем Новгороде.