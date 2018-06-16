В Казани представили панно из камней с изображением Салаха и Месси

На портрет Месси ушло более 3 тыс. камней, Салаха - более 5,5 тыс.

КАЗАНЬ, 16 июня. /ТАСС/. Художница Анна Солнечная выставила на центральной улице Казани панно из камней с портретами нападающего сборной Египта Мохаммеда Салаха и форварда аргентинской команды Лионеля Месси.

"Эти картины сделаны из морской гальки, камень не крашеный. Особенность этих картин в том, что они очень объемные, тактильные - их можно трогать руками - и очень прочные: даже через 300 лет с ними ничего не произойдет", - рассказала корр. ТАСС художница.

Она добавила, что технику мозаики из гальки придумала сама. На портрет Месси размером 1,25 на 1,25 метров ушло более 3 тыс. камней, Салаха (1,25 на 2 метра) - более 5,5 тыс. По словам художницы, создание таких панно - очень трудоемкий процесс. Например, портрет Месси пять человек делали в течение двух месяцев.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Казань примет матчи группового этапа Франция - Австралия (16 июня), Иран - Испания (20 июня), Польша - Колумбия (24 июня), Южная Корея - Германия (27 июня). Также в городе пройдет один матч 1/8 финала (30 июня) и четвертьфинал (6 июля).