Бейраванд: матч против команды Испании покажет, на что способна сборная Ирана

Иранцы сыграют против сборной Испании 20 июня на "Казань-Арене"

БАКОВКА /Московская область/, 16 июня. /ТАСС/. Матч группового этапа чемпионата мира по футболу против команды Испании станет настоящей проверкой сил для сборной Ирана. Об этом журналистам заявил вратарь национальной сборной Алиреза Бейраванд.

В пятницу сборная Ирана в матче группы В в Санкт-Петербурге со счетом 1:0 победила команду Марокко. В субботу иранская команда провела очередную тренировку в подмосковной Баковке. В следующем матче 20 июня иранцы сыграют против сборной Испании. Игра пройдет на "Казань- Арене".

"В первую очередь хотелось бы поблагодарить всех за поддержку в матче с командой Марокко. Эта победа стала исторической для нас, однако нам не нужно зацикливаться на ней, а готовиться к следующему матчу. Игра была неимоверно сложной, однако мы заслужили эту победу. Следующий матч мы будем играть против команды, которая относительно недавно становилась чемпионом Европы и мира, поэтому матч против испанцев действительно покажет на что мы способны на самом деле", - сказал Бейраванд

"Мы являемся лидерами "группы смерти", но почевать на лаврах мы не имеем права. В нашей команде есть 23 футболиста, которые имеют реальный шанс войти в историю и преподнести сюрприз на чемпионате мира, поэтому сейчас нашей основной задачей является работа и подготовка к матчу с испанцами ", - добавил Бейраванд

Матчи чемпионата мира проходят с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.