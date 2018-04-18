Посольство РФ выразило сожаление из-за отсутствия на ЧМ официальной делегации из Британии

В российском диппредставительстве отметили также, что "официальный Лондон нанес огромный ущерб как двусторонним отношениям, так и международной репутации Соединенного Королевства"

ЛОНДОН, 16 июня. /ТАСС/. Посольство РФ в Лондоне сожалеет, что Великобритания не представлена на чемпионате мира по футболу в России ни членами королевской семьи, ни официальной делегацией. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении российского диппредставительства.

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"Согласны, что спорт действительно должен быть отделен от политики. И британским болельщикам, как справедливо заметил Борис Джонсон, действительно нет причин ничего опасаться: Россия в сотрудничестве с иностранными партнерами сделала все необходимое для успешного проведения игр и обеспечения безопасности любителей спорта, - говорится в сообщении посольства. - Мы с удовольствием принимаем более 600 тыс. гостей практически из всех стран мира, из которых 10 тыс. британцев". В российском диппредставительстве также выразили сожаление в связи с тем, что "британская сторона не будет представлена ни членами королевской семьи, ни официальной делегацией". "Но это суверенное право каждой страны определять уровень своего участия в чемпионате и степень вовлеченности в международные контакты", - добавили в посольстве.

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