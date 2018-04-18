Посольство РФ выразило сожаление из-за отсутствия на ЧМ официальной делегации из Британии

ЛОНДОН, 16 июня. /ТАСС/. Посольство РФ в Лондоне сожалеет, что Великобритания не представлена на чемпионате мира по футболу в России ни членами королевской семьи, ни официальной делегацией. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении российского диппредставительства.
"Согласны, что спорт действительно должен быть отделен от политики. И британским болельщикам, как справедливо заметил Борис Джонсон, действительно нет причин ничего опасаться: Россия в сотрудничестве с иностранными партнерами сделала все необходимое для успешного проведения игр и обеспечения безопасности любителей спорта, - говорится в сообщении посольства. - Мы с удовольствием принимаем более 600 тыс. гостей практически из всех стран мира, из которых 10 тыс. британцев".
В российском диппредставительстве также выразили сожаление в связи с тем, что "британская сторона не будет представлена ни членами королевской семьи, ни официальной делегацией". "Но это суверенное право каждой страны определять уровень своего участия в чемпионате и степень вовлеченности в международные контакты", - добавили в посольстве.
"Официальный Лондон нанес огромный ущерб как двусторонним отношениям, так и международной репутации Соединенного Королевства. Конкретных доказательств обвинениям в связи с инцидентом в Солсбери в наш адрес так и не предъявлено, все покрыто плотным занавесом секретности. Власти не ответили по существу ни на один поставленный нами вопрос по ведущемуся расследованию. Великобритания продолжает нарушать свои международные обязательства по консульскому доступу к российским гражданам", - добавили в диппредставительстве.
Отношения России и Великобритании ухудшились в начале марта в связи с инцидентом в Солсбери, когда, по утверждению британской стороны, в этом городе воздействию нервно-паралитического вещества подверглись экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, и его дочь Юлия. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет.