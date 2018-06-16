Видеоповтор в действии

Команда Франции выиграла со счетом 2:1, один из мячей Антуан Гризманн забил с пенальти, который главный судья встречи Андрес Кунья назначил после просмотра видеоповтора

КАЗАНЬ, 16 июня. /ТАСС/. Сборная Франция стартовала на чемпионате мира по футболу в России с непростой победы (2:1) над австралийцами, которые заметно уступают сопернику в индивидуальном мастерстве. По количеству голевых моментов австралийцы так и вовсе превзошли одного из главных фаворитов чемпионата мира. Этот матч стал первым в истории чемпионатов мира, когда главный арбитр прибегнул к помощи видеоповтора при вынесении решения о назначении пенальти. Автором победного гола стал 25-летний полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба, которого английский клуб в свое время приобрел за €105 млн. Такая солидная сумма и поныне преследует француза, особенно в те моменты, когда тот проводит неудачные матчи, что случается не так редко. По мнению многих футбольных экспертов, игрок ни тогда, ни сейчас не стоит заплаченных за него денег.

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Вот и ожидания от игры французской сборной на чемпионате мира пока тоже представляются переоцененными. Когда 19-летний Килиан Мбаппе на первых же минутах встречи ворвался в штрафную площадь соперника и опасно пробил в ближний угол, показалось, что у французов не возникнет проблем с тем, чтобы одолеть объективно более слабого соперника, однако с каждой последующей минутой такое ощущение улетучивалось. Австралийцы довольно жестко встречали соперника на своей половине поля, тормозя их скоростные атаки. В итоге игра у французов получилась рваной, ей не хватало стройности и мысли. В то же время соперник довольно продуктивно использовал контратаки, которые сами французы частенько останавливали не по правилам. После одного из розыгрышей штрафного и был создан первый опасный момент в матче - Мэттью Леки выше всех выпрыгнул в борьбе за мяч, который после его удара прошел рядом со штангой. Французы же, несмотря на преобладающий контроль мяча, так ничего сотворить конструктивного у ворот австралийцев не могли. Видеоповтор в действии Но именно Погба суждено было войти в историю, причем не только этого матча. Именно с его передачи началась атака, которая привела к назначению пенальти в ворота сборной Австралии: он вырезал передачу на ход Антуану Гризманну, но того в подкате не правилам остановил защитник австралийской сборной.

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Главный арбитр встречи Андрес Кунья решил обратиться к помощи коллег, которые выносят решение на основе видеоповтора. Такого на чемпионатах мира ранее не случалось - система видеопомощи арбитрам (VAR) впервые используется на турнире. Впрочем, главный тренер сборной Австралии Берт ван Марвейк и после игры не был уверен в том, что нарушение правил было совершено в переделах штрафной площади. Реализовал же пенальти Гризманн, который на днях объявил о том, что все-таки не переходит в "Барселону", чем очень порадовал поклонников мадридского "Атлетико". Однако радость французов была недолгой - навесы со штрафных принесли пользу австралийцам: Самуэль Умтити непонятно зачем прервал полет мяча высоко поднятой рукой, находясь в своей штрафной. Судье на этот раз повтора не понадобилось - чистый пенальти, который реализовал капитан австралийцев Миле Йединак. Развязка Все шло к тому, что матч так и закончится ничейным результатом, однако Погба на этот раз не подвел. Ворвавшись на 81-й минуте матча в штрафную площадь, он подсек мяч так, что тот опустился за линию ворот рикошетом от перекладины. У судьи необходимости смотреть видеопвтор и здесь не было, ведь в футболе еще до VAR была введена система фиксации взятия ворот. Она и подтвердила чистоту гола. Австралийцы в концовке встречи попытались было отыграться, но ничего изобретательней, чем заброс мяча в штрафную на высокорослых игроков не отметились. Впрочем, и французам так и не дали развернуть размашистые атаки.

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