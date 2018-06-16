Видеоповтор в действии

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16 июня, 18:47
Видеоповтор в игре французов с австралийцами впервые повлиял на счет матча ЧМ
Футболисты сборной Франции
© Сергей Бобылев/ТАСС
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Команда Франции выиграла со счетом 2:1, один из мячей Антуан Гризманн забил с пенальти, который главный судья встречи Андрес Кунья назначил после просмотра видеоповтора

КАЗАНЬ, 16 июня. /ТАСС/. Сборная Франция стартовала на чемпионате мира по футболу в России с непростой победы (2:1) над австралийцами, которые заметно уступают сопернику в индивидуальном мастерстве.

По количеству голевых моментов австралийцы так и вовсе превзошли одного из главных фаворитов чемпионата мира. Этот матч стал первым в истории чемпионатов мира, когда главный арбитр прибегнул к помощи видеоповтора при вынесении решения о назначении пенальти.

Автором победного гола стал 25-летний полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба, которого английский клуб в свое время приобрел за €105 млн. Такая солидная сумма и поныне преследует француза, особенно в те моменты, когда тот проводит неудачные матчи, что случается не так редко. По мнению многих футбольных экспертов, игрок ни тогда, ни сейчас не стоит заплаченных за него денег.

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Вот и ожидания от игры французской сборной на чемпионате мира пока тоже представляются переоцененными. Когда 19-летний Килиан Мбаппе на первых же минутах встречи ворвался в штрафную площадь соперника и опасно пробил в ближний угол, показалось, что у французов не возникнет проблем с тем, чтобы одолеть объективно более слабого соперника, однако с каждой последующей минутой такое ощущение улетучивалось. Австралийцы довольно жестко встречали соперника на своей половине поля, тормозя их скоростные атаки. В итоге игра у французов получилась рваной, ей не хватало стройности и мысли.

В то же время соперник довольно продуктивно использовал контратаки, которые сами французы частенько останавливали не по правилам. После одного из розыгрышей штрафного и был создан первый опасный момент в матче - Мэттью Леки выше всех выпрыгнул в борьбе за мяч, который после его удара прошел рядом со штангой. Французы же, несмотря на преобладающий контроль мяча, так ничего сотворить конструктивного у ворот австралийцев не могли.

Видеоповтор в действии

Но именно Погба суждено было войти в историю, причем не только этого матча. Именно с его передачи началась атака, которая привела к назначению пенальти в ворота сборной Австралии: он вырезал передачу на ход Антуану Гризманну, но того в подкате не правилам остановил защитник австралийской сборной.

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Главный арбитр встречи Андрес Кунья решил обратиться к помощи коллег, которые выносят решение на основе видеоповтора. Такого на чемпионатах мира ранее не случалось - система видеопомощи арбитрам (VAR) впервые используется на турнире.

Впрочем, главный тренер сборной Австралии Берт ван Марвейк и после игры не был уверен в том, что нарушение правил было совершено в переделах штрафной площади. Реализовал же пенальти Гризманн, который на днях объявил о том, что все-таки не переходит в "Барселону", чем очень порадовал поклонников мадридского "Атлетико".

Однако радость французов была недолгой - навесы со штрафных принесли пользу австралийцам: Самуэль Умтити непонятно зачем прервал полет мяча высоко поднятой рукой, находясь в своей штрафной. Судье на этот раз повтора не понадобилось - чистый пенальти, который реализовал капитан австралийцев Миле Йединак.

Развязка

Все шло к тому, что матч так и закончится ничейным результатом, однако Погба на этот раз не подвел. Ворвавшись на 81-й минуте матча в штрафную площадь, он подсек мяч так, что тот опустился за линию ворот рикошетом от перекладины. У судьи необходимости смотреть видеопвтор и здесь не было, ведь в футболе еще до VAR была введена система фиксации взятия ворот. Она и подтвердила чистоту гола.

Австралийцы в концовке встречи попытались было отыграться, но ничего изобретательней, чем заброс мяча в штрафную на высокорослых игроков не отметились. Впрочем, и французам так и не дали развернуть размашистые атаки.

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Несмотря на столь удачный матч Погба, лучшим игроком встречи все же был признан Гризманн. Однако это нисколько не расстроило футболиста, который после встречи охотно раздавал комментарии журналистам. "Должен сказать, что Казань - очень красивый город. У вас очень красивые мечеть, храм", - сказал футболист.

Осталась довольной организацией первого матча французов и министр спорта Франции Лора Флессель-Коловиц.

"Я очень рада быть здесь. Сегодня сборная Франции матчем с командой Австралии стартовала на турнире. И это начало, с точки зрения организации, считаю, получилось хорошим. Надеемся, что она [организация] останется таковой на протяжении всего турнира", - сказала Флессель-Коловиц, которая является двукратной олимпийской чемпионкой по фехтованию.

Следующий матч сборная Франции проведет 21 июня в Екатеринбурге с командой Перу. Австралийские футболисты сыграют в тот же день в Самаре против сборной Дании.

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