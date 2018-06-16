Колобков: ФИФА не имеет вопросов по организации чемпионата мира в России

По словам министра спорта РФ, исландские болельщики, приехавшие в Москву на матч своей команды против сборной Аргентины, остались очень довольны тем, как они провели время в столице

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) не имеет вопросов по организации чемпионата мира в России. Об этом журналистам сообщил министр спорта РФ Павел Колобков.

Чемпионат мира стартовал 14 июня. "Мы общались с ФИФА, никаких вопросов [по организации] нет. А игры, вы сами видите, тоже очень хорошие. Каждая команда имеет свое лицо, везде есть борьба, везде есть голы, скучных игр не было", - сказал Колобков.

По его словам, исландские болельщики, приехавшие в Москву на матч своей команды против сборной Аргентины (1:1), остались очень довольны тем, как они провели время в столице.

"Сегодня в Москве был организован фестиваль для исландских болельщиков, там было пять тысяч человек. Я говорил с их послом, все остались очень довольны. Все счастливы, все благодарят", - отметил он.

Мировое первенство завершится 15 июля.