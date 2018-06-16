Компани и Вермален пропускают очередную тренировку сборной Бельгии перед игрой с панамцами

СОЧИ, 16 июня. /ТАСС/. Защитники сборной Бельгии по футболу Венсан Компани и Томас Вермален пропускают тренировку команды за два дня до матча чемпионата мира против команды Панамы. Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.

Компани и Вермален пропустили прошлые тренировки команды в России. Футболисты прибыли на чемпионат мира с повреждениями - у капитана сборной Бельгии Компани проблемы с паховыми мышцами, а Вермален продолжает восстанавливаться после травмы колена.

Участие обоих центральных защитников в матче с панамскими футболистами находится под вопросом. В распоряжении главного тренера бельгийской команды Роберто Мартинеса есть еще три игрока, способных занять позицию в центре обороны - это Ян Вертонген, Тоби Алдервейрелд и Леандер Дендонкер.

Сборная Бельгии прибыла в Сочи в субботу и провела тренировку на газоне "Парк-Арены" напротив стадиона "Фишт". Команда проведет матч против панамцев на "Фиште" в понедельник, начало - 18:00 мск. В течение чемпионата мира бельгийская сборная базируется в городе Дедовске Московской области.

На групповом этапе турнира команда Бельгии также сыграет со сборными Туниса (23 июня, Москва, "Спартак") и Англии (28 июня, Калининград).