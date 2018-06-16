Форвард "Локомотива" Фарфан вошел в состав сборной Перу на матч ЧМ-2018 с датчанами

Встреча группы С между сборными Перу и Дании пройдет в субботу в Саранске

САРАНСК, 16 июня. /ТАСС/. Нападающий Джефферсон Фарфан включен в стартовый состав сборной Перу на матч первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу с командой Дании. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Полностью состав сборной Перу выглядит следующим образом: Педро Гальесе, Альберто Родригес, Мигель Трауко, Кристиан Рамос, Луис Адвинкула, Кристиан Куэва, Ренато Тапия, Йосимар Йотун, Джефферсон Фарфан, Андре Каррильо, Эдисон Флорес.

Фарфан в минувшем сезоне чемпионата России провел за "Локомотив" 22 матча, в которых забил 10 мячей, разделив третье место в списке лучших снайперов турнира с россиянином Александром Кокориным ("Зенит") и шведом Виктором Классоном ("Краснодар").

Также стал известен состав сборной Дании на игру: Каспер Шмейхель, Симон Кьер, Андреас Кристенсен, Хенрик Дальсгор, Йенс Стрюгер Ларсен, Вилльям Квист, Томас Дилейни, Кристиан Эриксен, Николай Йоргенсен, Юссуф Поульсен, Пионе Систо.

Встреча группы С между сборными Перу и Дании пройдет в субботу в Саранске на стадионе "Мордовия-Арена". Начало встречи - 19:00 мск.