Болельщики из Перу

историявсе о чемпионатеучастникирасписаниестадионырезультаты
вернуться к списку
16 июня, 18:32
Жители Саранска устроили парад перед началом первого матча ЧМ на стадионе "Мордовия-Арена"
© Станислав Красильников/ТАСС
Ближайшие матчи
16 июня, 22:00
Групповой этап
ХорватияНигерия
17 июня, 15:00
Групповой этап
Коста-РикаСербия
17 июня, 18:00
Групповой этап
ГерманияМексика
расписание всех игр
В первом матче мирового первенства в столице Мордовии сборная Перу сыграет с командой Дании

САРАНСК, 16 июня. /ТАСС/. Тысячи человек - волонтеры, участники мордовских танцевальных и музыкальных коллективов, болельщики - прошли парадом по улицам Саранска до стадиона "Мордовия-Арена", где в 19:00 мск начнется матч чемпионата мира между сборными Перу и Дании, передает корр. ТАСС с места событий.

Смотрите также
Тренер сборной Перу: выход из группы является задачей команды на ЧМ-2018Около 13 тыс. болельщиков из Перу посетят первый матч ЧМ на стадионе "Мордовия Арена"

Власти города решили организовать парад, чтобы показать гостеприимство Мордовии и создать праздничное настроение для иностранных болельщиков, которые приехали на ЧМ-2018, рассказал ранее мэр Саранска Петр Тултаев.

В 15:00 колонна участников парада выстроилась вдоль улицы Пролетарской. В голове колонны шли барабанщицы, за ними - духовой оркестр. На тромбоне в нем играл известный болельщик ФК "Мордовия" Виктор Паутов, который подбадривает футболистов игрой на духовом инструменте прямо во время матчей. "На сегодняшнюю игру пойду, билет у меня с собой, но болеть ни за кого, кроме сборной России, не буду", - сказал он корр. ТАСС.

Следом за музыкантами шли артисты, одетые в национальные мордовские и татарские костюмы, в костюмах стрельцов и бояр, а за ними волонтеры, которые несли флаги всех 32 стран - участниц чемпионата. Первые три флага в колонне - России, Перу и Дании - болельщики, выстроившиеся в ряд по ходу движения колонны, приветствовали особенно бурно. "Смотри, да это же флаг Перу", - крикнул соотечественникам один из болельщиков сборной Перу и побежал фотографироваться с полотнищем.

На протяжении всего пути до стадиона, который занял несколько километров, парад сопровождали болельщики из-за рубежа. Несколько раз колонна останавливалась, и артисты танцевали для зрителей под песню "Шумбрат (приветствие на мокшанском и эрзянском языках - прим. ТАСС), ты мой брат" и хором пели "Катюшу".

Болельщики из Перу

Именно болельщики из Перу проявили наибольший интерес к матчу с командой Дании: они купили около 13 тыс. билетов на игру, тогда как датчане - всего тысячу. Перуанцы начали прибывать в городе еще за несколько дней до начала матча. Их красно-белые флаги можно было увидеть даже на другом от стадиона конце города, там, где располагается база сборной Панамы.

Многие из них пришли посмотреть открытие ЧМ на фестиваль болельщиков. Большинство собеседников ТАСС из Перу признавались, что им нравится, как Россия и Саранск приняли их, по этой причине в фан-зоне 14 июня они поддерживали российскую сборную в матче открытия с командой Саудовской Аравии (5:0).

"Мы приехали в Саранск поддержать нашу сборную, здесь очень хорошая атмосфера. Помимо нашей команды, будем переживать за российскую, потому что нам очень нравится здесь", - отметил один из перуанских болельщиков. Болельщик Хесус Мауро прилетел в Россию из столицы Перу Лимы и, по его словам, он очарован Саранском. "Саранск очень чистый, красивый город, с радостью бы остался здесь жить", - отметил он.

Перуанцы продолжали прибывать в Саранск и утром в субботу. Посол ЧМ-2018 в Саранске, ведущая "Авторадио" Татьяна Гордеева рассказала журналистам, что прилетела в город в четыре часа утра в самолете, полном болельщиков из Перу.

"Погружение в атмосферу произошло в самолете Москва - Саранск, где только я была русская, а все остальные - перуанцы. Они очень хорошо подготовились, привезли по три чемодана костюмов, причем часть костюмов была уже на них - это было видно в аэропорту. Они фотографировались с удовольствием прямо возле трапа самолета, прямо согласно русским традициям", - рассказала Гордеева журналистам.

Гости из Эдинбурга

Дэвид Тодд прилетел в Саранск из Эдинбурга. Среди толп перуанских болельщиков, одетых в красно-белые футболки, он выделялся своим строгим костюмом. О том, что он поддерживает Перу, говорила лишь большая шапка с гербом страны.

"Я родом из Шотландии, но на этом чемпионате болею за Перу, все потому, что моя жена перуанка. Мы прилетели в Саранск утром 14 июня и поразились, сколько здесь наших сограждан", - рассказал он ТАСС.

Супруга Дэвида - Мерседес, одетая в национальный костюм перуанских индейцев, держала в руках флаг страны и с большой радостью фотографировалась с волонтерами и болельщиками.

"В Перу есть три региона: Коста, Сьерра и Сельва. Я родом из Сьерры. Это горная часть страны, и тот костюм, что сейчас на мне, носит местное индейское население. Он сделан из шерсти альпаки, и невероятно теплый", - рассказала Мерседес.

Она уверена, что встреча сборных Дании и Перу завершится победой последних. "Я думаю, счет будет 2:0 в нашу пользу, у нас очень сильная команда", - считает Мерседес. После Саранска Дэвид и Мерседес полетят в Москву, где пересядут на рейс в Сочи - там 26 июня сборная Перу сыграет с командой Австралии, потом супруги планируют вернуться в Эдинбург.

Российские болельщики поддержали Перу

Днем в субботу в центре Саранска перуанцев было едва ли не больше россиян. С 12:00 на одной из центральных площадей города началась музыкальная программа, на сцене выступали мордовские артисты и ансамбли. На протяжении трех часов перуанцы и редко встречавшиеся датчане танцевали под русские народные песни, группа перуанцев на неплохом русском пела "Катюшу".

Встречались и россияне, поддерживающие сборную Перу. Кроме болельщиков в шарфах и форме московского "Локомотива", за который выступает игрок сборной Перу Джефферсон Фарфан, встречались и поклонники "Спартака" в перуанской атрибутике. "Мы болеем за "Спартак", но на чемпионате мира, помимо российской сборной будем поддерживать перуанцев, потому что нам удалось взять билеты только на матч Перу - Дания. Да и цвета (красно-белые - прим. ТАСС) наши", - рассказал ТАСС один из болельщиков.

Перуанцы, в свою очередь, подготовили предматчевый перфоманс прямо на одной из центральных площадей Саранска - площади Тысячелетия. Они развернули огромное полотно в форме игровой футболки сборной Перу, на котором изображены все футболисты команды. Болельщики оставляли на нем свои пожелания футболистам.

После арт-парада свое шествие организовали болельщики сборной Перу. Колонна с барабанами, флагами и баннерами прошла к стадиону примерно километр, при этом болельщики исполняли свои народные песни.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Все
о чемпионате
Вратарь Очоа: сборной Мексики по футболу не нужно заново открывать команду Германии
16 июня, 19:52
Футболист сборной Польши Милик избежал повреждений при падении в дельфинарии
16 июня, 19:47
Колумбийский судья Рольдан назначен на матч ЧМ-2018 между сборными Англии и Туниса
16 июня, 19:30
Марсело: сборной Бразилии для хорошего выступления на ЧМ нужна поддержка болельщиков
16 июня, 19:27
Тренер сборной Исландии считает, что команда потрясающе сыграла против аргентинцев на ЧМ
16 июня, 19:24
Игрок: сборная Ирана не испытывает давления от лидерства в группе на чемпионате мира
16 июня, 19:24
Тренер: сборная Бразилии провела большую работу перед ЧМ-2018
16 июня, 19:21
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Исполнители и копирайты

Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

В проекте использованы фотографии агентств:

Фотохроника ТАСС (Александр Демьянчук, Артем Коротаев, Петр Ковалев), EPA-EFE/ABEDIN, TAHERKENAREH, EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY, EPA-EFE/ANDRES CRISTALDO, EPA/ANDY RAIN, EPA/ANGEL DIAZ, EPA-EFE/ANTONIO BAT, EPA-EFE/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI, EPA-EFE/BRENDAN ESPOSITO, EPA/Chris Ricco, EPA/DAN HIMBRECHTS, EPA-EFE/DIMITRIS LEGAKIS, EPA-EFE/ERNESTO ARIAS, EPA/ETIENNE LAURENT, EPA/FAZRY ISMAIL, EPA-EFE/FRANCK ROBICHON, EPA/IAN LANGSDON, EPA/JASON SZENES, EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, EPA-EFE/JEON HEON-KYUN, EPA/JORGE NUNEZ, EPA-EFE/JOSE JACOME, EPA-EFE/JOSE MENDEZ, EPA/KAI FOERSTERLING, EPA/KIMIMASA MAYAMA, EPA-EFE/KIYOSHI OTA, EPA-EFE/LAURENT GILLIERON, EPA/LUKAS COCH, EPA-EFE/MATTEO BAZZI, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA-EFE/NOUFAL IBRAHIM, EPA-EFE/PAULO NOVAIS, EPA/PAUL MILLER, EPA/PETER POWELL, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA/PETER KLAUNZER, EPA-EFE/RAUL MARTINEZ, EPA/ROBERT GHEMENT, EPA-EFE/RONALD WITTEK, EPA/RUNGROJ YONGRIT, EPA/SEBASTIEN NOGIER, EPA/SERGEY DOLZHENKO, EPA/SRDJAN SUKI, EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ, EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU, EPA-EFE/VAHRAM BAGHDASARYAN, EPA-EFE/YOAN VALAT, EPA-EFE/YURI KOCHETKOV, AP Photo/Abdeljalil Bounhar, AP Photo/Antonio Calanni, AP Photo/Ahmed Gamil, AP Photo/Andre Penner, AP Photo/Ariel Schalit, AP Photo/Armando Franca, AP Photo/Brynjar Gunnarsson, AP Photo/Christophe Ena, AP Photo/Czarek Sokolowski, AP Photo/Daniel Munoz, AP Photo/Darko Vojinovic, AP Photo/Denis Tyrin, AP Photo/Fernando Vergara, AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, AP Photo/Gustavo Garello, AP Photo/Hassan Ammar, AP Photo/John Raoux, AP Photo/Marcelo Hernandez, AP Photo/Martin Meissner, AP Photo/Martin Mejia, AP Photo/Matt Dunham, AP Photo/Michel Spingler, AP Photo/Moises Castillo, AP Photo/Peter Morrison, AP Photo/Petr David Josek, AP Photo/Rodrigo Abd, AP Photo/Sakchai Lalit, AP Photo/Scott Heppell, AP Photo/Sergei Chuzavkov, AP Photo/Shuji Kajiyama, AP Photo/Sunday Alamba, AP Photo/Tony Avelar, REUTERS/Andres Stapff, REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, REUTERS/Brandon Malone, REUTERS/Edgar Su, REUTERS/Eric Vidal, REUTERS/Jaime Saldarriaga, REUTERS/Jason Cairnduff, REUTERS/Jorge Cabrera, REUTERS/Kacper Pempel, REUTERS/Kai Pfaffenbach, REUTERS/Kim Hong-Ji, REUTERS/Leonardo Benassatto, REUTERS/Michael Dalder, REUTERS/Siphiwe Sibeko, REUTERS/Steve Christo, REUTERS/Susana Vera, REUTERS/Zoubeir Souissi, Aitor Alcalde/Getty Images, Amin M. Jamali/Getty Images, Bruno Zanardo/Getty Images, Buda Mendes/Getty Images, Catherine Ivill/Getty Images, Chung Sung-Jun/Getty Images, David Ramos/Getty Images, Denis Doyle/Getty Images, Francois Nel/Getty Images, Hagen Hopkins/Getty Images, Hector Vivas/Getty Images, James D. Morgan/Getty Images, Julian Finney/Getty Images, Lucas Uebel/Getty Images, Michael Regan/Getty Images, Mike Hewitt/Getty Images, Oleg Nikishin/Getty Images, Ronald Martinez/Getty Images, Srdjan Stevanovic/Getty Images, Steve Haag/Getty Images, Stu Forster/Getty Images, Andrew Surma/NurPhoto via Getty Images, Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images, Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images, Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images, Leonardo Benassatto/Anadolu Agency/Getty Images, Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images, Catherine Ivill - AMA/Getty Images, Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images, Eddy LEMAISTRE/Corbis via Getty Images, Ben Radford/Corbis via Getty Images, Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images, TF-Images/TF-Images via Getty Images, Epsilon/Getty Images, Power Sport Images/Getty Images, VI Images via Getty Images, fckncg/Shutterstock, AP Photo/Paul White