Президент: швейцарцы многого ждут от своей сборной в матче ЧМ с командой Бразилии

Президент Швейцарии посетил тренировку национальной команды на "Ростов-Арене" за день до стартового матча сборной на турнире

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июня. /ТАСС/. Швейцарские болельщики и власти многого ждут от национальной сборной в матче чемпионата мира по футболу с бразильцами. Об этом сообщил журналистам президент Швейцарии Ален Берсе перед тренировкой команды на стадионе "Ростов-Арена".

"Мы очень многого ждем от этой команды завтра. Для меня очень большая честь, я очень рад присутствовать на этом матче. Мне очень приятно находиться здесь в качестве президента конфедерации и, конечно, для поддержки команды", - сказал Берсе.

По его словам, в Швейцарии следили за всеми этапами во время квалификации сборной в последний год и особенно в последний месяц. "Это правда был великолепный путь. И сегодня они все здесь, они в форме. Были подготовительные матчи, они были совсем неплохими", - добавил Берсе.

Президент Швейцарии посетил тренировку национальной команды на "Ростов-Арене" за день до стартового матча на турнире со сборной Бразилии. В тренировке приняли участие все игроки, внесенные в заявку на чемпионат мира.

Матч между сборными Бразилии и Швейцарии будет первым на чемпионате мира, который пройдет в Ростове-на-Дону. Встреча состоится 17 июня, игра начнется в 21:00 мск. Главным арбитром назначен мексиканец Сесар Рамос.

В группе Е швейцарцы также сыграют с командами Сербии (22 июня, Калининград) и Коста-Рики (27 июня, Нижний Новгород). Матчи проходят с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.