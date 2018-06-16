Сборные Аргентины и Исландии сыграли вничью в матче чемпионата мира по футболу

Встреча завершилась со счетом 1:1

На 19-й минуте аргентинцев вывел вперед Серхио Агуэро. Этот гол стал для 30-летнего нападающего первым на чемпионатах мира. На трех мировых первенствах форвард провел девять матчей. На 23-й минуте Альфред Финнбогасон сравнял счет. На 63-й минуте судья Шимон Марчиняк назначил пенальти в ворота сборной Исландии, но капитан аргентинской команды Лионель Месси не смог забить 11-метровый, вратарь исландцев Ханнес Халльдоурссон отбил удар.

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Сборная Аргентины сыграла вничью с командой Исландии со счетом 1:1 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который проходит в России. Встреча группы D состоялась в Москве на стадионе "Спартак".

Сборные Хорватии и Нигерии, которые являются соперниками аргентинцев и исландцев по группе, проведут очный матч позднее в субботу в Калининграде (начало - 22:00 мск). В следующем матче 21 июня аргентинцы сыграют с хорватами в Нижнем Новгороде. Исландцы днем позже в Волгограде встретятся с нигерийцами.

Исландцы впервые квалифицировались на чемпионат мира и провели дебютную встречу против аргентинцев. Гол Финнбогасона стал первым в истории сборной Исландии на чемпионатах мира. Стоит отметить, что средний возраст стартовых составов команд составил 30 лет и 213 дней. Это самый возрастной матч в истории чемпионатов мира, предыдущий рекорд принадлежал встрече сборных Германии и Бельгии (3:2) на турнире 1994 года (30 лет и 96 дней).

Своим голом Агуэро прервал безголевую серию сборной Аргентины на чемпионатах мира, которая началась после мяча Гонсало Игуаина в ворота сборной Бельгии на восьмой минуте четвертьфинального матча чемпионата мира 2014 года. Данная серия продлилась 341 минуту и стала самой длительной в истории аргентинской сборной. 34-летний полузащитник южноамериканцев Хавьер Маскерано, вышедший в стартовом составе, провел 144-й матч в футболке национальной команды. Он установил рекорд по количеству матчей за сборную, опередив Хавьера Дзанетти (143).