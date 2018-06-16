Бразильцы в полном составе тренировались на "Ростов- Арене" накануне матча со швейцарцами

Матч между сборными Бразилии и Швейцарии будет первой игрой чемпионата мира, которая пройдет в Ростове-на-Дону, встреча пройдет в воскресенье

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июня. /ТАСС/. Сборная Бразилии по футболу в полном составе вышла на тренировку, которая проходила на "Ростов-Арене" за день до матча чемпионата мира против команды Швейцарии, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Футболисты, среди которых был и оправившийся после травмы Неймар, начали тренировку с общефизической разминки в центральном круге поля. Затем бразильцы приступили к работе с мячом. В первые 15 минут, открытые для прессы, футболисты сборной Бразилии тренировались без большой интенсивности, предпочитая больше разминаться, чем активно двигаться.

Матч между сборными Бразилии и Швейцарии будет первой игрой чемпионата мира, которая пройдет в Ростове-на-Дону. Встреча группы Е начнется в 21:00 мск. Главным арбитром станет мексиканец Сесар Рамос.