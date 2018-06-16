Эксперт: система VAR оправдала себя на ЧМ, хотя и вызывает противоречивые эмоции

В матче группового этапа французы забили австралийцам с пенальти, который был назначен после использования системы VAR

В матче группового этапа французы открыли счет с пенальти. Уругвайский арбитр Андрес Кунья сначала не остановил игру после нарушения правил на Антуане Гризманне на линии штрафной, но потом воспользовался системой VAR, назначив 11-метровый, который реализовал пострадавший. Встреча завершилась победой сборной Франции со счетом 2:1.

МОСКВА, 16 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Система видеопомощи арбитрам (VAR), которая была впервые использована в субботу на матче команд Франции и Австралии на чемпионате мира, оправдала себя, но ее внедрение вызывает противоречивые чувства. Об этом ТАСС рассказал бывший футбольный судья, начальник команды "Енисей" Игорь Егоров.

"Эпизод был трактован с помощью VAR, значит, эта система себя оправдывает. Современный футбол - это огромные скорости и огромная цена ошибки, все нацелены на результат. Судейская ошибка сегодня - это огромная проблема прежде всего судейского корпуса", - рассказал Егоров.

Специалист считает, что с появлением VAR ошибки в футболе не исчезнут: "Уверен, вопросы все равно будут, хотя и не в том количестве, но как футбольный арбитр я совершенно не согласен с новой системой. Тогда зачем судье отдавать всего себя этому делу, бегать кроссы, проводить физическую и тактическую подготовку, чтобы тебя электронная версия перепроверяла? Зачем ты тогда на поле - судите по телевизору и все будут довольны".

"Обсуждения уже не будут такими жаркими, как раньше - попал, не попал. Все будет по-другому. А для меня футбол это футбол и с судейскими ошибками, и с ошибками футболистов. Со всем тем, что потом подвергается горячим спорам", - рассказал Егоров.

"Но как функционер скажу, результат на меня давит, поэтому все это надо вводить, но необходимо совершенствовать. Три человека на поле, пять у экранов, сто пять у телевизора, и у каждого свое мнение. Но в правилах прописано - "решение по мнению судьи". И мое твердое мнение - мнение судьи на поле самое главное", - подчеркнул эксперт.