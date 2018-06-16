Руководство Чечни и болельщики подарили футболисту Салаху торт на день рождения

В день первого матча сборной Египта на ЧМ-2018 (15 июня) Салаху исполнилось 26 лет

ТАСС, 16 июня. Руководство Чеченской Республики и чеченские болельщики подарили нападающему сборной Египта Мохаммеду Салаху на день рождения торт весом более 100 кг. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Египетской футбольной ассоциации.

Салаху исполнилось 26 лет 15 июня в день первого матча сборной Египта на чемпионате мира в России, в котором она проиграла команде Уругвая (0:1). Сам футболист не вышел на поле, но может сыграть в следующем матче против сборной России.

13 июня Салах приступил к тренировкам в общей группе после перерыва, связанного с травмой. В текущем сезоне он забил 43 мяча за "Ливерпуль" и стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии с 32 голами. На его счету в составе сборной Египта 33 забитых мяча в 57 играх.

Сборная Египта, которые на время проведения чемпионата мира-2018, базируются в Грозном, сыграют с россиянами 19 июня в Санкт-Петербурге. В заключительном матче группового раунда они 25 июня в Волгограде встретятся с командой Саудовской Аравии.

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.