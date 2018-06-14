Черышев считает, что футболистам сборной России нельзя надевать корону после одной победы

В четверг сборная России в матче открытия чемпионата мира со счетом 5:0 обыграла команду Саудовской Аравии

В четверг сборная России в матче открытия чемпионата мира со счетом 5:0 обыграла команду Саудовской Аравии. Черышев вышел на замену в первом тайме и забил два гола.

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Футболистам сборной России сейчас нельзя впадать в эйфорию и надевать корону, так как ничего особенного еще не сделано. Такое мнение выразил полузащитник сборной России и испанского "Вильярреала" Денис Черышев во время прямой линии с болельщиками в официальных социальных сетях национальной команды.

"Сейчас команда отдыхает, восстанавливается после игры. Результат уже все забыли, оставили его в прошлом. Самое главное сейчас - не впадать в эйфорию и не надевать корону, ведь мы еще ничего особенного не сделали. Настрой на следующий матч боевой, сборная хочет, чтобы ею гордились, хочется идти дальше и побеждать", - сказал Черышев.

Полузащитник был признан лучшим игроком матча. По его мнению, Александр Головин заслуживал награды не меньше.

"Организаторам нужно было кому-то вручить приз, и они выбрали меня. Я не придаю награде особого значения. Саша Головин провел отличную игру и тоже заслужил называться лучшим. Повторюсь, команда уже забыла игру со сборной Саудовской Аравии и концентрируется на следующей встрече", - отметил Черышев.

После первых игр на чемпионате мира - 2018 сборная России занимает первое место в группе A, опережая команду Уругвая по дополнительным показателям. Следующими соперниками подопечных Станислава Черчесова на турнире станут сборные Египта (Санкт-Петербург, 19 июня) и Уругвая (Самара, 25 июня).