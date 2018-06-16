Сборная Туниса отказалась от церемонии встречи по прилете в Волгоград

ВОЛГОГРАД, 16 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Туниса прибыли в Волгоград, отказавшись от церемонии встречи команды. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
На автобусе сборная Туниса сразу отправились в гостиницу. Команда решила отказаться от традиционного приема в аэропорту и сосредоточиться на стартовом для себя матче чемпионата мира против сборной Англии.
В воскресенье сборная Туниса проведет тренировку на поле стадиона "Волгоград-Арена", также пройдет пресс- конференция представителей команд.
Матч Тунис - Англия пройдет 18 июня.