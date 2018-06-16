Министр спорта Франции осталась довольна организацией первого матча французов на ЧМ-2018

Французская команда в Казани обыграла австралийцев со счетом 2:1

КАЗАНЬ, 16 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Организация первого матча с участием сборной Франции на чемпионате мира по футболу в России не вызвала нареканий у министра спорта страны Лоры Флессель-Коловиц. Своими впечатлениями она поделилась с ТАСС.

В субботу Казань приняла первый для себя матч чемпионата мира по футболу - сборная Франции, которая причисляется к фаворитам турнира, обыграла австралийцев со счетом 2:1.

"Я очень рада быть здесь. Сегодня сборная Франции матчем с командой Австралии стартовала на турнире. И это начало, с точки зрения организации, считаю, получилось хорошим. Надеемся, что она [организация] останется таковой на протяжении всего турнира", - сказала Флессель-Коловиц, которая является двукратной олимпийской чемпионкой по фехтованию.

Следующий матч сборная Франции проведет 21 июня в Екатеринбурге с командой Перу.