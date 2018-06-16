Матч пройдет на "Самара-Арене" 17 июня

САМАРА, 16 июня. /ТАСС/. Лучший игрок матча чемпионата мира по футболу между сборными Коста-Рики и Сербии получит специальный приз от врио губернатора Самарской области. Об этом сообщил в субботу ТАСС врио главы региона Дмитрий Азаров.

Матч группы Е между костариканцами и сербами пройдет на "Самара-Арене" 17 июня.

"Лучшему игроку матча будет отдельный приз от губернатора Самарской области, потому что это первый международный матч на "Самара-Арене". И я этот приз подготовил, какой он, это сейчас сюрприз, секрет, но скоро обо всем узнаете", - сказал Азаров.

В рамках чемпионата мира "Самара-Арена" также примет матчи между командами Дании и Австралии (21 июня), России и Уругвая (25 июня), Сенегала и Колумбии (28 июня). 2 июля в Самаре пройдет матч 1/8 финала, 7 июля состоится четвертьфинал.