Французская команда обыграла австралийскую сборную со счетом 2:1

КАЗАНЬ, 16 июня. /ТАСС/. Сборная Австралии по футболу в матче чемпионата мира с командой Франции прекрасно сыграла в защите. Такое мнение журналистам высказал полузащитник французской сборной Поль Погба.

Матч группы С прошел в Казани. Французы одержали победу со счетом 2:1.

"Сборная Австралии - достаточно хорошо организованная команда. В плане игры в защите это отличная сборная. Они оставались верны своей игре, очень хорошо действовали в обороне", - сказал Погба.

"У них хорошие защитники, я думаю, что мы тоже отлично сыграли, создали большое количество голевых моментов, так же, как и Австралия. Но мы теперь уже знаем, какой уровень нас ожидает на чемпионате мира. Мы остаемся позитивными, будем надеяться на лучшее, чтобы в следующем матче победить в очередной раз. Наша команда также является достаточно уникальной, потому что у нас есть игроки, которые до этого уже играли на чемпионате мира, а также звезды европейских клубов", - сказала он.

Футболист отметил, что команда Франции, одержав победу над австралийцами, не собирается останавливаться. "Это для нас только начало, мы будем прилагать все усилия, чтобы еще лучше сыграть в следующем матче. Мы очень амбициозны и покажем свой потенциал на турнире", - сказал он.

Участие в чемпионате мира - уже победа

Полузащитник добавил, что в сборной Франции есть и игроки, которые впервые принимают участие в ЧМ. "У них уже сложилось впечатление, что ощущается, когда ты являешься игроком ЧМ. Участие в чемпионате мира - это уже победа для нас", - отметил Погба.

Следующий матч сборная Франции проведет 21 июня в Екатеринбурге с командой Перу. Австралийские футболисты сыграют в тот же день в Самаре против сборной Дании.