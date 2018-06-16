Министр спорта Татарстана: ЧМ в России организован на ином уровне в сравнении с Бразилией

В субботу в Казани сборная Франции в матче первого тура группового этапа с трудом обыграла австралийцев - 2:1

КАЗАНЬ, 16 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Уровень организации чемпионата мира по футболу в России по многим параметрам превосходит условия, которые были предложены участникам и гостям турнира четыре года назад в Бразилии. Такое мнение ТАСС высказал министр по делам молодежи и спорту Татарстана Владимир Леонов.

В субботу в Казани сборная Франции в матче первого тура группового этапа с трудом обыграла австралийцев - 2:1.

"Многие болельщики часто путешествуют, им есть с чем сравнивать, и поверьте мне, если сравнивать с той же Бразилией, то пусть у нас, конечно, и нет песка и океана, но с точки зрения организации мы находимся на ином планетарном уровне. С точки зрения и инфраструктуры, и подхода, и гостеприимства. Мы дарим праздник не только конкретным профессиональным игрокам, но и туристам, которые приезжают на территорию Татарстана", - сказал Леонов.

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Казань также примет матчи Иран - Испания (20 июня), Польша - Колумбия (24 июня), Южная Корея - Германия (27 июня). Затем в городе пройдет один матч 1/8 финала (30 июня) и четвертьфинал (6 июля).