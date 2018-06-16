Сборная Польши в полном составе посетила футбольное представление дельфинария в Сочи

СОЧИ, 16 июня. /ТАСС/. Все игроки сборной Польши, чья тренировочная база на время чемпионата мира расположена в Сочи, посетили футбольное представление в Большом сочинском дельфинарии, посмотрев номера в исполнении морских львов, дельфинов и китов-белух. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
"Вместе с другими зрителями они посмотрели 45-минутное шоу - трюковые номера на футбольную тему в исполнении морских львов, черноморских дельфинов-афалинов и белых китов-белух. Футболисты остались очень довольны увиденным", - говорится в сообщении.
По сообщению пресс-службы, один из ведущих артистов шоу, дельфин Новик, нарисовал картину для игроков сборной Польши, а те в свою очередь подписали холст и обратились к руководству дельфинария с просьбой провести благотворительный аукцион. В завершении представления футболисты сборной Польши сделали общее фото у бассейна сочинского дельфинария.
Сборная Польши прибыла в город 13 июня. Всего в Краснодарском крае разместились шесть команд - участниц чемпионата.
Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Сочи сыграют команды Бельгии и Панамы (группа G, 18 июня), Германии и Швеции (группа F, 23 июня), Австралии и Перу (группа C, 26 июня). 15 июня на сочинском стадионе "Фишт" сборные Испании и Португалии сыграли вничью со счетом 3:3.