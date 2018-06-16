Сборная Польши в полном составе посетила футбольное представление дельфинария в Сочи

Один из ведущих артистов шоу, дельфин Новик, нарисовал картину для игроков сборной Польши

СОЧИ, 16 июня. /ТАСС/. Все игроки сборной Польши, чья тренировочная база на время чемпионата мира расположена в Сочи, посетили футбольное представление в Большом сочинском дельфинарии, посмотрев номера в исполнении морских львов, дельфинов и китов-белух. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. "Вместе с другими зрителями они посмотрели 45-минутное шоу - трюковые номера на футбольную тему в исполнении морских львов, черноморских дельфинов-афалинов и белых китов-белух. Футболисты остались очень довольны увиденным", - говорится в сообщении.

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