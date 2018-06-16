Футболист сборной Франции Погба отметил красоту Казани

Французы одержали победу со счетом 2:1 над командой Австралии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира

Французы одержали победу со счетом 2:1 над командой Австралии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира.

КАЗАНЬ, 16 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной Франции Поль Погба, забивший победный мяч в первом матче команды на чемпионате мира в России по футболу, отметил красоту Казани, в которой проходил матч. Об этом он рассказал журналистам после окончания матча.

"Должен сказать, что Казань - очень красивый город. У вас очень красивые мечеть, храм", - сказал Погба.

"Знаю ли я казанский "Рубин"? Конечно, я слышал об этом клубе, что он играл и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы", - добавил он.

Точный удар Погба принес победу команде Франции на 81-й минуте. "Мы должны улучшить психологию, поскольку технически у нас все хорошо: есть много талантливых футболистов. Но нам надо быстрее двигаться, потому что соперники знают наши сильные стороны и пытаются заблокировать наши подходы к воротам. Так что нам надо находить другие решения, чтобы создавать опасность командам, которые плотно защищаются", - сказал француз.

Следующий матч сборная Франции проведет 21 июня в Екатеринбурге с командой Перу. Австралийские футболисты сыграют в тот же день в Самаре против сборной Дании.