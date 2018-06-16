Гризманн: сборная Австралии может создать сложности для команд Перу и Дании на ЧМ-2018

В субботу в своем первом матче на групповом турнире ЧМ-2018 сборная Франции в Казани обыграла австралийцев со счетом 2:1

КАЗАНЬ, 16 июня. /ТАСС/. Сборная Австралии по футболу может создать сложности другим своим соперникам по группе С на чемпионате мира. Об этом в субботу сказал на послематчевой пресс-конференции форвард команды Франции Антуан Гризманн.

В субботу в своем первом матче на групповом турнире ЧМ-2018 сборная Франции в Казани обыграла австралийцев со счетом 2:1.

"Это сложная команда. Она хорошо организована в тактическом смысле. Я думаю, что они могут создать сложности сборным Перу и Дании", - сказал Гризманн.

Сборные Дании и Перу, которые являются соперниками французов и австралийцев по группе, проведут очный матч позднее в субботу в Саранске (начало - 19:00 мск).