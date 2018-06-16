Власти Самарской области ожидают аншлаг на матче ЧМ-2018 между сборными России и Уругвая

Российская команда сыграет со сборной Уругвая 25 июня

САМАРА, 16 июня. /ТАСС/. Власти Самарской области ожидают, что матч группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Уругвая соберет аншлаг на стадионе "Самара-Арена". Об этом журналистам заявил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.

Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира между сборными России и Уругвая пройдет 25 июня.

"Мы ожидаем аншлаг на этой игре, - заявил Азаров. - Наша сборная успешно провела первый матч, интерес к ней колоссальный. В Самаре прекрасный стадион и прекрасные болельщики, надеюсь, наша команда победит на нашей арене".

В рамках чемпионата мира "Самара-Арена" также примет матчи между командами Коста-Рики и Сербии (17 июня), Дании и Австралии (21 июня), Сенегала и Колумбии (28 июня). 2 июля в Самаре пройдет матч 1/8 финала, 7 июля состоится четвертьфинал.

Сборная России в матче открытия турнира разгромила команду Саудовской Аравии в московских "Лужниках" со счетом 5:0. Второй матч на групповой стадии россияне проведут 19 июня в Санкт-Петербурге против команды Египта.