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16 июня, 16:26
Дешам: сборной Франции не хватало скорости в матче чемпионата мира с австралийцами
Дидье Дешам
© Сергей Бобылев/ТАСС
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В субботу в Казани сборная Франции выиграла у команды Австралии со счетом 2:1

КАЗАНЬ, 16 июня. /ТАСС/. Сборная Франция играла в недостаточно высоком темпе в матче группового этапа чемпионата мира по футболу с командой Австралии. Об этом на послематчевой пресс-конференции заявил главный тренер французов Дидье Дешам.

В субботу в Казани сборная Франции выиграла у команды Австралии со счетом 2:1.

"Нам существенно не хватало скорости, это сыграло на руку австралийцам. Мы дали им играть в их ритме", - сказал Дешам.

Он рассказал, что не видел видеоповтора момента, после которого в ворота команды Австралии был назначен пенальти. Но отметил, что решение в таких моментах принимает арбитр. "Он последняя инстанция", - подчеркнул тренер.

В середине второго тайма защитник сборной Австралии Джош Рисдон на границе штрафной сфолил на французском форварде Антуане Гризманне. Главный судья матча уругваец Андрес Кунья сначала не остановил игру, но после воспользовался системой видеопомощи арбитрам (VAR) и назначил пенальти, а также показал желтую карточку Рисдону. Гризманн реализовал одиннадцатиметровой удар на 58-й минуте.

Сборные Дании и Перу, которые являются соперниками французов и австралийцев по группе, проведут очный матч позднее в субботу в Саранске (19:00 мск).

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