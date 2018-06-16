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16 июня, 16:16
Эксперт: система VAR будет эффективнее на ЧМ с ускорением принятия решений судьями
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
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В субботнем матче группового этапа чемпионата мира между сборными Франции и Австралии французы открыли счет с пенальти, который был назначен после использования системы VAR

МОСКВА, 16 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Система видеопомощи арбитрам (VAR) на чемпионате мира по футболу работает, но для большей ее эффективности необходимо ускорить принятие решений арбитрами по спорным моментам. Такое мнение ТАСС высказал бывший судья международной категории, экс-арбитр Международной федерации футбола Тарас Безубяк.

В субботнем матче группового этапа чемпионата мира между сборными Франции и Австралии (2:1) французы открыли счет с пенальти, который был назначен уругвайским арбитром Андресом Куньей. Судья поначалу не остановил игру после нарушения правил на Антуане Гризманне на линии штрафной, но потом воспользовался системой VAR, назначив 11-метровый, который реализовал пострадавший.

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"Система сработала: получилось все солидно, достойно, оправданно. Главное, что справедливость должна восторжествовать - если гол есть, то он будет засчитан. Еще чуть-чуть нужно ускорение по времени принятия решения. Думаю, что над этим будут работать", - сказал Безубяк.

"Как вы видели, арбитр сначала принял решение продолжить игру, потом получил сигнал, мол, посмотри. Если бы он сразу решил взглянуть, то не так затянуто было бы. Но момент сложный, поскольку непростой видеообзор. Главное, что решение было правильным", - добавил Безубяк.

Победный гол в исполнении Поля Погба арбитр засчитал благодаря системе определения взятия ворот. "Судейство пока впечатляет, все мы довольны. Мы очень довольны, что у нас в стране впервые такие технологии применены", - отметил он.

Система VAR впервые применяется на чемпионате мира. Тестирование VAR было одобрено Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB) в 2016 году. Система была внедрена в тестовом режиме на испытательный двухлетний срок в ряде национальных первенствах, таких как чемпионат Германии, также система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии, и Кубке конфедераций - 2017 в России.

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