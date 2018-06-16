Исландский праздник в парке "Зарядье"

Болельщики северной страны собрались в центре Москвы перед матчем с аргентинцами и показали, как надо поддерживать свою команду

Сборная Исландии впервые вышла в финальную часть чемпионата мира, но уже успела завоевать сердца болельщиков всей Европы. На континентальном первенстве 2016 года исландцы сенсационно вышли из группы и выбили англичан на стадии 1/8 финала. К сожалению, исландская сказка закончилась в четвертьфинале - сборная Франции одержала победу со счетом 5:2.

Население северного государства составляет около 330 тыс. человек, и складывается впечатление, что добрая половина приехала в Москву. Первый матч сборная Исландии проводит против аргентинцев в субботу, на московской арене "Спартак". А вот как болельщики разогревались перед стартовой встречей.

Традиционный клич исландцев - на чемпионате Европы 2016 года они восхитили этим весь мир, кстати футболисты после игр подходили к трибунам и хлопали синхронно с ними.