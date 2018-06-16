Президент Швейцарии посетил тренировку футбольной сборной накануне матча ЧМ с бразильцами

Тренировка сборной Швейцарии началась в 15:30 по московскому времени

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июня. /ТАСС/. Президент Швейцарии Ален Берсе посетил тренировку национальной команды на "Ростов-Арене" за день до стартового матча на турнире со сборной Бразилии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Тренировка сборной Швейцарии началась в 15:30 по московскому времени. В ней приняли участие все игроки, внесенные в заявку на чемпионат мира.

Матч между сборными Бразилии и Швейцарии будет первым на чемпионата мира, который пройдет в Ростове-на-Дону. Встреча состоится 17 июня, начало - 21:00 мск. Главным арбитром матча станет мексиканец Сесар Рамос.

В группе Е швейцарцы также сыграют с командами Сербии (22 июня, Калининград) и Коста-Рики (27 июня, Нижний Новгород). Матчи проходят с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.