В пятницу сборные Португалии и Испании сыграли вничью со счетом 3:3

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Футболисты и тренерский штаб сборной Англии устроили совместный просмотр матча чемпионата мира между командами Португалии и Испании. Об этом журналистам рассказал защитник сборной Англии Фабиан Делф. В пятницу сборные Португалии и Испании сыграли вничью со счетом 3:3. Португальский нападающий Криштиану Роналду оформил хет-трик.

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