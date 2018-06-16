САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Футболисты и тренерский штаб сборной Англии устроили совместный просмотр матча чемпионата мира между командами Португалии и Испании. Об этом журналистам рассказал защитник сборной Англии Фабиан Делф.
В пятницу сборные Португалии и Испании сыграли вничью со счетом 3:3. Португальский нападающий Криштиану Роналду оформил хет-трик.
"У нас в отеле есть большой телевизор, поэтому мы смотрели вчерашний матч всей командой. Игра была классная, Роналду сыграл феноменально, хотя и футболисты сборной Испании смотрелись хорошо", - сказал англичанин.
Следующие матчи чемпионата мира сборные Испании и Португалии проведут 20 июня. Испанцы в Казани сыграют против команды Ирана, а португальцы в Москве встретятся с марокканцами.
Сборная Англии проведет свой первый матч на турнире 18 июня. Англичане в Волгограде сыграют против команды Туниса.