Видеоповтор не убедил тренера австралийцев в справедливости назначения пенальти

Главный судья матча уругваец Андрес Кунья воспользовался системой видеопомощи арбитрам (VAR) и назначил пенальти в ворота австралийцев

КАЗАНЬ, 16 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Австралии по футболу Берт ван Марвейк не уверен в справедливости пенальти, который был назначен в матче чемпионата мира 2018 года с командой Франции. Об этом он сказал на послематчевой пресс-конференции.

В субботу в Казани сборная Франции выиграла у команды Австралии со счетом 2:1. В середине второго тайма защитник сборной Австралии Джош Рисдон на границе штрафной сфолил на французском форварде Антуане Гризманне. Главный судья матча уругваец Андрес Кунья сначала не остановил игру, но после воспользовался системой видеопомощи арбитрам (VAR) и назначил пенальти, а также показал желтую карточку Рисдону. Гризманн реализовал 11-метровый удар на 58-й минуте.

"Я не думаю, что был пенальти", - сказал ван Марвейк, добавив, что не видел "момент подножки" и намерен пересмотреть видеоповтор.

По словам Марвейка, его сборная заслужила минимум ничью, и он испытывает гордость и разочарование. "Мне показалось, что французам не было ясно, что делать с определенного момента", - сказал он.

Сборные Дании и Перу, которые являются соперниками французов и австралийцев по группе, проведут матч позднее в субботу в Саранске (начало - 19:00 мск).