Собянин призвал болеть за российскую сборную на ЧМ-2018

Ранее в стартовом матче чемпионата мира сборная России обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 5:0

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей болеть за сборную России на чемпионате мира по футболу.

"Я болею за Россию, за нашу команду. У всех есть шансы, главное, их использовать. Друзья, давайте дадим расслабиться нашим футболистам. Когда я смотрел первую игру, они от ответственности были настолько зажаты, и только после третьего гола почувствовалась настоящая красивая игра", - сказал в субботу Собянин во врем общения с волонтерами своего избирательного штаба.

В четверг в стартовом матче чемпионата мира сборная России обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 5:0.

"Давайте будем за них болеть и, чтобы ни произошло, относиться к этому с пониманием. Я думаю, тогда будет точно победа за нами", - добавил мэр.

Матчи ЧМ-2018 проходят с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.