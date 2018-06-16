Тренер: швейцарские футболисты хотят навязать бразильцам на поле организованный хаос

Матч между сборными Бразилии и Швейцарии будет первым на чемпионата мира, который пройдет в Ростове-на-Дону, встреча состоится в воскресенье

Матч между сборными Бразилии и Швейцарии будет первым на чемпионата мира, который пройдет в Ростове-на-Дону. Встреча на "Ростов-Арене" начнется в 21:00 мск.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июня. /ТАСС/. Сборная Швейцарии имеет свои планы на первый матч на чемпионате мира - 2018 против команды Бразилии и попытается навязать сопернику на поле организованный хаос. Об этом сообщил на пресс- конференции главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович.

"Мы постараемся навязать организованный хаос, мы должны в умеренной степени провоцировать соперника. Иногда это приносит плоды. Но нам нужно не только обороняться, но и забивать голы", - сказал тренер.

В субботу столбик термометра в Ростове-на-Дону поднялся до 34 градусов. "Жара, которая сейчас царит в Ростове, может быть проблемой, мы должны сократить по времени наши тренировки. Первые впечатления хорошие, а стадион просто изумителен", - добавил Петкович.

По словам тренера швейцарцев, ничья в матче со сборной Бразилии будет положительным результатом. "Наша команда всегда стремилась к максимальному результату, но нам будет противостоять нелегкий соперник", - отметил он. Петкович, кроме того, заявил, что сборная Швейцарии планирует пройти дальше первой стадии плей-офф на турнире. "Каждый матч - новый вызов. Мы думаем о победе, не будем довольствоваться выходом в 1/8 финала", - сказал тренер.

На чемпионате мира сборная Швейцарии сыграет в группе E с командами Бразилии (17 июня, Ростов-на-Дону), Сербии (22 июня, Калининград) и Коста-Рики (27 июня, Нижний Новгород).