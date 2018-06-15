Месси и Ди Мария вошли в состав сборной Аргентины на матч ЧМ-2018 с исландцами

Встреча группы D между сборными Аргентины и Исландии пройдет в субботу на стадионе "Спартак" в Москве и начнется в 16:00 мск

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Нападающие Лионель Месси и Серхио Агуэро включены в стартовый состав сборной Аргентины на матч группового этапа чемпионата мира по футболу в России с командой Исландии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Почему Лионель Месси может стать великим в России

Полностью состав сборной Аргентины выглядит следующий образом: Вильфредо Кабальеро, Эдуардо Сальвио, Николас Отаменди, Маркос Рохо, Николас Тальяфико, Хавьер Маскерано, Лукас Биглия, Максимилиано Меса, Лионель Месси, Анхель Ди Мария и Серхио Агуэро.

Нападающие туринского "Ювентуса" Гонсало Игуаин и Пауло Дибала остались в запасе. В прошедшем сезоне 24-летний Дибала забил 26 мячей в 46 матчах и отдал семь голевых передач. 30-летний Игуаин забил 23 мяча и отдал восемь передач в 50 матчах.

Также стал известен состав сборной Исландии на игру: Ханнес Халльдоурссон, Биркир Севарссон, Рагнар Сигурдссон, Кари Арнасон, Хердур Магнуссон, Йоханн Гудмундссон, Биркир Бьярнасон, Гильфи Сигурдссон, Арон Эйнар Гуннарссон, Эмиль Халльфредссон, Альфред Финнбогасон.

Встреча группы D между сборными Аргентины и Исландии пройдет в субботу на стадионе "Спартак" в Москве. Начало встречи - 16:00 мск.