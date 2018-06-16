Казачьи коллективы встретят все сборные ЧМ-2018 в ростовском аэропорту

Ранее в Ростов-на-Дону прилетели команды Бразилии и Швейцарии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июня. /ТАСС/. Донские казачьи коллективы будут встречать в аэропорту Платов все сборные, которые прилетят на матчи чемпионата мира по футболу в Ростов-на-Дону, сообщил журналистам вице-губернатор Ростовской области Игорь Гуськов.

"Мы всех будем встречать в аэропорту Платов, традиционно будут казачьи коллективы при встрече, чтобы сразу могли окунуться и узнать, что такое Ростовская область и донской колорит", - сказал Гуськов.

В пятницу в Ростов-на-Дону прилетели команды Бразилии и Швейцарии.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах. В Ростове-на-Дону состоятся пять матчей. На групповом этапе сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня). 2 июля в городе пройдет матч 1/8 финала.