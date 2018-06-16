Гризманн стал лучшим футболистом матча между сборными Франции и Австралии

В субботу сборная Франции одержала победу над командой Австралии со счетом 2:1 в матче группы C

КАЗАНЬ, 16 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Франции по футболу Антуан Гризманн признан лучшим игроком матча первого тура группового раунда чемпионата мира с командой Австралии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.

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В субботу сборная Франции одержала победу над командой Австралии со счетом 2:1 в матче группы C.

Гризманн открыл счет в матче на 58-й минуте, реализовав назначенный после просмотра системы видеопомощи арбитрам (VAR) пенальти. Он был заменен на 70-й минуте.

Следующий матч сборная Франции проведет 21 июня в Екатеринбурге с командой Перу. Австралийские футболисты сыграют в тот же день в Самаре против сборной Дании.