Лихтштайнер: Неймар является особым футболистом, которому будет сложно противостоять

Матч чемпионата мира между сборными Бразилии и Швейцарии пройдет в Ростове-на-Дону 17 июня

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июня. /ТАСС/. Лидеру сборной Бразилии по футболу Неймару будет очень тяжело противостоять на поле. Об этом рассказал на пресс-конференции капитан сборной Швейцарии Штефан Лихтштайнер.

"Это особый игрок, и играть против него будет сложно. Наряду с Криштиану Роналду он действительно является сильнейшим. Нам также нужно создавать опасные моменты, что мы и сделаем завтра", - сказал Лихтштайнер.

По словам капитана, сборная Швейцарии намерена выйти в плей-офф турнира. "Намереваемся выйти из группы, но это одна из сильных групп. Есть высокие ожидания, которые мы питаем. Но будет очень тяжело", - сказал он.

"В матче со сборной Бразилии мы, конечно, являемся аутсайдерами, но мы не должны сильно бояться своих оппонентов, надо играть просто. В матче с бразильцами мы будем не только обороняться, но и атаковать", - добавил Лихтштайнер.

В группе Е также выступают сборные Коста-Рики и Сербии.