Тренер швейцарцев: сборная Бразилии очень прибавила за последние четыре года

Сборные Бразилии и Швейцарии проведут матч группового этапа в воскресенье в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июня. /ТАСС/. Сборная Бразилии по футболу значительно прибавила в игровом плане за последние четыре года. Такое мнение высказал на пресс-конференции главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович.

Сборные Бразилии и Швейцарии проведут матч группового этапа в воскресенье в Ростове-на-Дону. Начало - 21:00 мск.

"Я знаю, как играет Бразилия, это хорошая команда, которая очень выросла за последние четыре года, - сказал Петкович. - Она заслуживает наше глубокое уважение. Но лучше заниматься своей сборной, чем обсуждать навыки других команд. Нам важно красиво сыграть не столько со сборной Бразилии".

На прошлом чемпионате мира бразильцы дошли до полуфинала, проиграв немцам (1:7), а в матче за третье место уступили голландцам (0:3).

В Ростове-на-Дону также пройдут три матча группового этапа - Уругвай - Саудовская Аравия (20 июня), Южная Корея - Мексика (23 июня), Исландия - Хорватия (26 июня), и встреча 1/8 финала (2 июля).