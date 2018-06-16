Футболист сборной Коста-Рики Матаррита тренируется по индивидуальной программе

Матаррита испытывает дискомфорт, связанный с повреждением задней поверхности бедра

САМАРА, 16 июня. /ТАСС/. Защитник сборной Коста-Рики по футболу Рональд Матаррита тренируется по индивидуальной программе перед стартовым матчем чемпионата мира с командой Сербии. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

Матаррита испытывает дискомфорт, связанный с повреждением задней поверхности бедра. Остальные игроки принимают участие в тренировке национальной команды, которая проходит в субботу на стадионе "Самара-Арена". Большая часть занятия посвящена тренировке контроля мяча на ограниченном пространстве.

Матч между командами Сербии и Коста-Рики пройдет в воскресенье в Самаре. Начало игры - 15:00 мск.