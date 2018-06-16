историявсе о чемпионатеучастникирасписаниестадионырезультаты
вернуться к списку
16 июня, 14:55
Сборная Франции по футболу обыграла команду Австралии в матче чемпионата мира
Игроки сборной Франции
© Сергей Бобылев/ТАСС
Ближайшие матчи
16 июня, 19:00
Групповой этап
ПеруДания
16 июня, 22:00
Групповой этап
ХорватияНигерия
17 июня, 15:00
Групповой этап
Коста-РикаСербия
расписание всех игр
Французская команда победила со счетом 2:1

КАЗАНЬ, 16 июня. /ТАСС/.  Сборная Франции по футболу одержала победу над командой Австралии со счетом 2:1 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира. Встреча группы С прошла в Казани.

В середине второго тайма защитник сборной Австралии Джош Рисдон на границе штрафной сфолил на французском форварде Антуане Гризманне. Главный судья матча уругваец Андрес Кунья сначала не остановил игру, но после воспользовался системой видеопомощи арбитрам (VAR) и назначил пенальти, а также показал желтую карточку Рисдону. Гризманн реализовал одиннадцатиметровой удар на 58-й минуте.

Через несколько минут французский защитник Самуэль Умтити сыграл рукой в своей штрафной, и судья назначил пенальти в ворота сборной Франции. На 62-й минуте его реализовал Миле Йединак. На 81-й минуте победный гол забил Поль Погба, мяч был засчитан с помощью системы автоматического определения гола.

Сборные Дании и Перу, которые являются соперниками французов и австралийцев по группе, проведут очный матч позднее в субботу в Саранске (19:00 мск). В следующем матче 21 июня французы сыграют с перуанцами в Екатеринбурге. Австралийцы в тот же день в Самаре встретятся с датчанами.

Средний возраст стартового состава сборной Франции, который выставил на матч главный тренер Дидье Дешам, составил 24 года и 6 месяцев. Таким образом, этот состав является самым молодым для сборной Франции в стартовых матчах на чемпионатах мира с 1930 года, тогда в матче против мексиканцев средний возраст французов составлял 23 года и 11 месяцев. Французский нападающий Килиан Мбаппе стал самым молодым футболистом в истории сборной Франции (19 лет и 6 месяцев), сыгравшим на чемпионате мира или Европы.

Сборные Франции и Австралии играли друг с другом в пятый раз в истории и впервые на чемпионате мира. Третий раз победили французы, в активе австралийцев одна победа, еще один раз команды сыграли вничью. Сборная Австралии последний раз не проигрывала на чемпионате мира 23 июня 2010 года в ЮАР. Это поражение стало четвертым подряд для австралийцев на мировых первенствах.

Смотрите также
Гол Погба принес сборной Франции победу над австралийцами в матче ЧМ-2018
Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Все
о чемпионате
Дешам: сборной Франции не хватало скорости в матче чемпионата мира с австралийцами
16 июня, 16:26
Эксперт: система VAR будет эффективнее на ЧМ с ускорением принятия решений судьями
16 июня, 16:16
Сборная Англии в полном составе смотрела матч ЧМ-2018 Португалия - Испания
16 июня, 16:08
Президент Швейцарии посетил тренировку футбольной сборной накануне матча ЧМ с бразильцами
16 июня, 16:07
Видеоповтор не убедил тренера австралийцев в справедливости назначения пенальти
16 июня, 16:03
Тренер: швейцарские футболисты хотят навязать бразильцам на поле организованный хаос
16 июня, 15:43
Месси и Ди Мария вошли в состав сборной Аргентины на матч ЧМ-2018 с исландцами
16 июня, 15:38
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Исполнители и копирайты

Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

В проекте использованы фотографии агентств:

Фотохроника ТАСС (Александр Демьянчук, Артем Коротаев, Петр Ковалев), EPA-EFE/ABEDIN, TAHERKENAREH, EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY, EPA-EFE/ANDRES CRISTALDO, EPA/ANDY RAIN, EPA/ANGEL DIAZ, EPA-EFE/ANTONIO BAT, EPA-EFE/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI, EPA-EFE/BRENDAN ESPOSITO, EPA/Chris Ricco, EPA/DAN HIMBRECHTS, EPA-EFE/DIMITRIS LEGAKIS, EPA-EFE/ERNESTO ARIAS, EPA/ETIENNE LAURENT, EPA/FAZRY ISMAIL, EPA-EFE/FRANCK ROBICHON, EPA/IAN LANGSDON, EPA/JASON SZENES, EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, EPA-EFE/JEON HEON-KYUN, EPA/JORGE NUNEZ, EPA-EFE/JOSE JACOME, EPA-EFE/JOSE MENDEZ, EPA/KAI FOERSTERLING, EPA/KIMIMASA MAYAMA, EPA-EFE/KIYOSHI OTA, EPA-EFE/LAURENT GILLIERON, EPA/LUKAS COCH, EPA-EFE/MATTEO BAZZI, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA-EFE/NOUFAL IBRAHIM, EPA-EFE/PAULO NOVAIS, EPA/PAUL MILLER, EPA/PETER POWELL, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA/PETER KLAUNZER, EPA-EFE/RAUL MARTINEZ, EPA/ROBERT GHEMENT, EPA-EFE/RONALD WITTEK, EPA/RUNGROJ YONGRIT, EPA/SEBASTIEN NOGIER, EPA/SERGEY DOLZHENKO, EPA/SRDJAN SUKI, EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ, EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU, EPA-EFE/VAHRAM BAGHDASARYAN, EPA-EFE/YOAN VALAT, EPA-EFE/YURI KOCHETKOV, AP Photo/Abdeljalil Bounhar, AP Photo/Antonio Calanni, AP Photo/Ahmed Gamil, AP Photo/Andre Penner, AP Photo/Ariel Schalit, AP Photo/Armando Franca, AP Photo/Brynjar Gunnarsson, AP Photo/Christophe Ena, AP Photo/Czarek Sokolowski, AP Photo/Daniel Munoz, AP Photo/Darko Vojinovic, AP Photo/Denis Tyrin, AP Photo/Fernando Vergara, AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, AP Photo/Gustavo Garello, AP Photo/Hassan Ammar, AP Photo/John Raoux, AP Photo/Marcelo Hernandez, AP Photo/Martin Meissner, AP Photo/Martin Mejia, AP Photo/Matt Dunham, AP Photo/Michel Spingler, AP Photo/Moises Castillo, AP Photo/Peter Morrison, AP Photo/Petr David Josek, AP Photo/Rodrigo Abd, AP Photo/Sakchai Lalit, AP Photo/Scott Heppell, AP Photo/Sergei Chuzavkov, AP Photo/Shuji Kajiyama, AP Photo/Sunday Alamba, AP Photo/Tony Avelar, REUTERS/Andres Stapff, REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, REUTERS/Brandon Malone, REUTERS/Edgar Su, REUTERS/Eric Vidal, REUTERS/Jaime Saldarriaga, REUTERS/Jason Cairnduff, REUTERS/Jorge Cabrera, REUTERS/Kacper Pempel, REUTERS/Kai Pfaffenbach, REUTERS/Kim Hong-Ji, REUTERS/Leonardo Benassatto, REUTERS/Michael Dalder, REUTERS/Siphiwe Sibeko, REUTERS/Steve Christo, REUTERS/Susana Vera, REUTERS/Zoubeir Souissi, Aitor Alcalde/Getty Images, Amin M. Jamali/Getty Images, Bruno Zanardo/Getty Images, Buda Mendes/Getty Images, Catherine Ivill/Getty Images, Chung Sung-Jun/Getty Images, David Ramos/Getty Images, Denis Doyle/Getty Images, Francois Nel/Getty Images, Hagen Hopkins/Getty Images, Hector Vivas/Getty Images, James D. Morgan/Getty Images, Julian Finney/Getty Images, Lucas Uebel/Getty Images, Michael Regan/Getty Images, Mike Hewitt/Getty Images, Oleg Nikishin/Getty Images, Ronald Martinez/Getty Images, Srdjan Stevanovic/Getty Images, Steve Haag/Getty Images, Stu Forster/Getty Images, Andrew Surma/NurPhoto via Getty Images, Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images, Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images, Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images, Leonardo Benassatto/Anadolu Agency/Getty Images, Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images, Catherine Ivill - AMA/Getty Images, Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images, Eddy LEMAISTRE/Corbis via Getty Images, Ben Radford/Corbis via Getty Images, Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images, TF-Images/TF-Images via Getty Images, Epsilon/Getty Images, Power Sport Images/Getty Images, VI Images via Getty Images, fckncg/Shutterstock, AP Photo/Paul White