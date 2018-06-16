Сборная Франции по футболу обыграла команду Австралии в матче чемпионата мира

Французская команда победила со счетом 2:1

КАЗАНЬ, 16 июня. /ТАСС/. Сборная Франции по футболу одержала победу над командой Австралии со счетом 2:1 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира. Встреча группы С прошла в Казани.

В середине второго тайма защитник сборной Австралии Джош Рисдон на границе штрафной сфолил на французском форварде Антуане Гризманне. Главный судья матча уругваец Андрес Кунья сначала не остановил игру, но после воспользовался системой видеопомощи арбитрам (VAR) и назначил пенальти, а также показал желтую карточку Рисдону. Гризманн реализовал одиннадцатиметровой удар на 58-й минуте.

Через несколько минут французский защитник Самуэль Умтити сыграл рукой в своей штрафной, и судья назначил пенальти в ворота сборной Франции. На 62-й минуте его реализовал Миле Йединак. На 81-й минуте победный гол забил Поль Погба, мяч был засчитан с помощью системы автоматического определения гола.

Сборные Дании и Перу, которые являются соперниками французов и австралийцев по группе, проведут очный матч позднее в субботу в Саранске (19:00 мск). В следующем матче 21 июня французы сыграют с перуанцами в Екатеринбурге. Австралийцы в тот же день в Самаре встретятся с датчанами.

Средний возраст стартового состава сборной Франции, который выставил на матч главный тренер Дидье Дешам, составил 24 года и 6 месяцев. Таким образом, этот состав является самым молодым для сборной Франции в стартовых матчах на чемпионатах мира с 1930 года, тогда в матче против мексиканцев средний возраст французов составлял 23 года и 11 месяцев. Французский нападающий Килиан Мбаппе стал самым молодым футболистом в истории сборной Франции (19 лет и 6 месяцев), сыгравшим на чемпионате мира или Европы.

Сборные Франции и Австралии играли друг с другом в пятый раз в истории и впервые на чемпионате мира. Третий раз победили французы, в активе австралийцев одна победа, еще один раз команды сыграли вничью. Сборная Австралии последний раз не проигрывала на чемпионате мира 23 июня 2010 года в ЮАР. Это поражение стало четвертым подряд для австралийцев на мировых первенствах.