Консул Сербии ожидает хорошей игры в матче сербов и сборной Коста-Рики на ЧМ-2018

Матч состоится в Самаре 17 июня

САМАРА, 16 июня. /ТАСС/. Первый советник-консул посольства Республики Сербия в России Милан Живкович ожидает хорошей игры в предстоящем матче группового этапа чемпионата мира Коста-Рика - Сербия и надеется, что сербская сборная выйдет из группы. Об этом он сообщил в субботу журналистам в Самаре.

Матч состоится в Самаре 17 июня. В группе Е также выступают сборные Бразилии и Швейцарии.

"Я ожидаю завтра хорошей игры - такой, как была вчера встреча Португалия - Испания (3:3). Надеюсь, таких игр на чемпионате будет много... Надеюсь, что они (сборная Сербии - прим. ТАСС) пройдут во второй круг, но самое главное - это завтрашний матч с Коста-Рикой", - отметил он.

Консул также пожелал сборным Сербии и России дойти до финала. "Было бы очень хорошо, если бы Россия и Сербия оказались в финале, и если бы Сербия стала бы первой, конечно", - улыбнулся Живкович.

Первый советник-консул побывал в субботу в самарском бункере Сталина на глубине 37 метров под землей и, по его словам, остался впечатлен увиденным. Он также высоко оценил уровень подготовки к чемпионату. "Подготовка к чемпионату отличная, и в Самаре, и во всей России. Не сомневаюсь, что все пройдет прекрасно", - сказал Живкович.

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Самара примет шесть матчей турнира: встречи группового этапа Коста-Рика - Сербия (17 июня), Дания - Австралия (21 июня), Уругвай - Россия (25 июня) и Сенегал - Колумбия (28 июня), а также по одной игре 1/8 финала и 1/4 финала.