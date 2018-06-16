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16 июня, 14:52
Гонсалес: четвертьфинал ЧМ-2014 в прошлом, костариканцы должны написать новую историю
Футболисты сборной Коста-Рики
© Александр Демьянчук/ТАСС
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На прошедшем в 2014 году в Бразилии мировом первенстве сборная Коста-Рики дошла до четвертьфинала

САМАРА, 16 июня. /ТАСС/. Успешное выступление на чемпионате мира 2014 года давно стало прошлым, сборная Коста-Рики по футболу должна написать новую историю на турнире в России. Об этом журналистам заявил защитник команды Джанкарло Гонсалес.

На прошедшем в 2014 году в Бразилии мировом первенстве сборная Коста-Рики дошла до четвертьфинала, где уступила голландцам в серии пенальти.

"Мы проиграли два последних товарищеских матча, но это были подготовительные игры, которые помогут нам подойти к старту чемпионата мира в оптимальной форме. Что было четыре года назад, то было, мы должны написать новую историю. Многое говорилось о бразильском чемпионате, но это история, для многих моих партнеров это первый мундиаль, на нас сконцентрировано большое внимание. За каждым из нас своя история, своя семья, мы готовились для того, чтобы хорошо себя проявить, и завтра мы отдадим все для победы", - заявил Гонсалес.

"Нам нужно настроить коммуникацию между линиями. Мы недавно проиграли Бельгии, это великая команда, как и Сербия, но, надеюсь, мы решим свои проблемы, и уже завтра будут видны плоды нашей работы, - сказал футболист. - Сербы физически развиты, они знают, как использовать корпус, интенсивно работают, и мы готовы к вызову. Мы не должны все время думать о защите, мы должны оптимально использовать свои возможности".

"Мы знаем, что это важнейший матч, он может придать уверенности. Мы работали над этим, мы хотим заработать завтра три очка", - заключил Гонсалес.

Матч между командами Сербии и Коста-Рики пройдет в воскресенье в Самаре. Начало игры - 15:00 мск.

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