Власти Ростовской области ожидают больше всего болельщиков на матче 1/8 финала ЧМ-2018

На "Ростов-Арене" пройдут состоятся пять матчей турнира - четыре встречи группового этапа и одна игра 1/8 финала

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июня. /ТАСС/. Власти Ростовской области ожидают максимальную заполняемость стадиона "Ростов- Арена" на матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу, сообщил журналистам вице-губернатор Ростовской области Игорь Гуськов.

"Билеты практически равномерно на остальные матчи реализованы, максимальная заполняемость будет на 1/8 финала, думаем, интереснейший матч ожидается", - сказал он.

Также Гуськов сообщил, что первый матч, который состоится 17 июня, должен пройти при полных трибунах.

На новом стадионе "Ростов-Арена", построенном в левобережной части города возле реки Дон, состоятся пять матчей турнира. На групповом этапе сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня). 2 июля в городе пройдет матч 1/8 финала.