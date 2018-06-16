Тренер: матч с сербами станет решающим для сборной Коста-Рики на групповом этапе ЧМ

Матч между командами Сербии и Коста-Рики пройдет в воскресенье в Самаре

САМАРА, 16 июня. /ТАСС/. Стартовый матч чемпионата мира по футболу против команды Сербии станет решающим для сборной Коста-Рики на групповом этапе турнира. Таким мнением с журналистами поделился главный тренер команды Коста-Рики Оскар Рамирес.

Матч между командами Сербии и Коста-Рики пройдет в воскресенье в Самаре. Начало игры - 15:00 мск.

"В последнее время мы работали над интенсивностью игры. Нам нужно подумать над тем, как использовать давление на соперника. Думаю, что благодаря подготовке мы нашли необходимый баланс, который используем завтра", - отметил Рамирес.

"Первый матч всегда является решающим, мы посмотрим, как нужно будет справляться с сербами. От хода игры многое зависит, нам придется самим менять интенсивность игры, и этот аспект меня волнует. Команда должна как нужно добиваться целей, и я иду на игру со спокойным сердцем. Игроки знают, как и когда прессинговать, куда доставлять мяч", - добавил он.

На чемпионате мира 2014 года сборная Коста-Рики дошла до четвертьфинала турнира. "Давит ли тот результат сегодня? Нет, скорее, он является дополнительной ответственностью. Завтра будет открыта новая история, мы знаем, как играть на групповом этапе, и главным завтра будет победа", - заключил Рамирес.

Помимо сборной Сербии, соперниками костариканцев по группе Е являются команды Бразилии и Швейцарии.