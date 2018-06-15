ФК "Ювентус" проведет переговоры по трансферу Головина после матча сборных России и Египта

Генеральный директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта подтвердил информацию о вероятном трансфере россиянина

ТАСС, 16 июня. Представители итальянского "Ювентуса" намерены провести переговоры с руководством московского ЦСКА по поводу трансфера 22-летнего полузащитника армейского клуба Александра Головина после матча сборных России и Египта. Об этом сообщает итальянская газета La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, стороны встречались в пятницу, 15 июня, но не смогли договориться о сумме трансфера. "Ювентус" предлагает российскому клубу €15 млн и дополнительные бонусы, ЦСКА же настаивает на €25 млн. Итальянцы хотят завершить сделку как можно быстрее по причине возможного увеличения цены на игрока после чемпионата мира.

Генеральный директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта подтвердил информацию о вероятном трансфере россиянина. "Это гораздо больше, чем просто слухи. Мы давно следим за ним и серьезно относимся к кандидатуре Александра Головина. Он очень квалифицированный игрок, способный закрыть несколько позиций", - сказал Маротта.

По данным СМИ, основными конкурентами итальянского клуба являются "Барселона", "Монако" и лондонский "Арсенал", представители которого находятся долгое время в контакте с агентом игрока Олегом Артемовым.

Головин вошел в состав сборной России на чемпионат мира. В матче открытия против сборной Саудовской Аравии (5:0) полузащитник забил гол и отдал две результативные передачи. 19 июня сборная России в Санкт-Петербурге проведет второй матч группового этапа против сборной Египта.

Головин пришел в ЦСКА осенью 2012 года. Его дебют за основную команду состоялся 4 сентября 2014 года в 1/16 финала Кубка России против дзержинского "Химика" (2:1). В чемпионате России полузащитник дебютировал 14 марта 2015 года, выйдя на замену на 72-й минуте матча против "Мордовии" (4:0). В прошедшем сезоне Российской премьер- лиги полузащитник провел 27 матчей, забил пять мячей и сделал три результативные передачи.