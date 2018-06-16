Более 10 тысяч болельщиков из Бразилии и Швейцарии приехали в Ростов на матч ЧМ-2018

Игра между сборными Бразилии и Швейцарии пройдет 17 июня

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июня. /ТАСС/. Более 10 тысяч болельщиков из Швейцарии и Бразилии приехали на матч своих сборных на чемпионате мира по футболу в Ростов-на-Дону. Об этом сообщил вице-губернатор Ростовской области Игорь Гуськов.

"На сегодняшний день у нас есть полная информация по прибытию болельщиков из Бразилии и Швейцарии. В общей сложности их более 10 тысяч уже находятся в Ростове", - сказал он.

По его словам, всего в городе сейчас более 15 тысяч болельщиков, а к игре (17 июня) ожидается 30 тысяч гостей.

В Ростове-на-Дону на новом стадионе "Ростов-Арена", построенном в левобережной части города возле реки Дон, состоятся пять матчей чемпионата мира. На групповом этапе сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня). 2 июля в городе пройдет матч 1/8 финала.