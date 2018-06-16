Лёв: амбиции сборной Германии по футболу на ЧМ за четыре года абсолютно не изменились

Немецкие футболисты на чемпионате мира сыграют в группе F с командами Мексики, Швеции и Южной Кореи

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Задачи сборной Германии по футболу на чемпионате мира в России абсолютно не изменились по сравнению с прошлым мировым первенством в Бразилии. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер немецкой сборной Йоахим Лёв.

"За последние много лет еще ни одна сборная не смогла выиграть два чемпионата мира подряд. Это связанно с тем, что каждая сборная быстро развивается, а в составах победителей происходят некоторые сбои, которые связаны со сменами поколений. Если говорить о сборной Германии, то наши амбиции по сравнению с чемпионатом мира в Бразилии абсолютно не изменились. Да, растет градус напряжения, но мы готовы побороться за второй чемпионский титул подряд, наступает по сути уникальная ситуация", - сказал Лёв.

"Каждая сборная, которая является фаворитом, стала за четыре года сильнее. Мы должны признавать сильные стороны других команд, в чем-то они работают лучше, чем мы, поэтому мы постоянно должны думать, в чем нам надо стать лучше и над чем прогрессировать. Меня часто просят сравнить по силе составы 2014 и 2018 года. В 2014 году у нас была неплохая команда, некоторые игроки принимают участие как тогда, так и сейчас, но, например, в составе нет Филиппа Лама и части других ведущих игроков", - отметил тренер.

Также Лёв заявил, что не рассчитывает на повторение результата ЧМ-2014, когда немцы в полуфинале разгромили бразильцев со счетом 7:1. "Если вспомнить прошлый полуфинальный матч против Бразилии, то не думаю, что такое повторится. Тот полуфинал был уникальной ситуацией и приятным днем в истории для нас. Нужно быть реалистами и если говорить о полуфинале, то для нас без разницы с каким счетом там побеждать", - отметил он.

Немецкие футболисты на чемпионате мира сыграют в группе F с командами Мексики (17 июня, Москва, "Лужники"), Швеции (23 июня, Сочи) и Южной Кореи (27 июня, Казань).